Названы последствия подписания закона о мобилизации на Украине для Зеленского

Жарихин допустил рост арестов на Украине после подписания закона о мобилизации

Политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин допустил, что после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским закона об ужесточении мобилизации в стране произойдет рост числа арестов. Также в разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия и для самого украинского лидера.

«Зеленского еще в меньшей степени будут любить и уважать на Украине. Это несомненно. Другое дело, что его власть построена так, что кроме насильственных методов, больше никаких других не осталось. Поэтому те, кто будут высказываться против, тут же будут арестованы и осуждены за измену, предательство и так далее», — считает Жарихин.

Пока он контролирует армию и силовые структуры, очень сложно высказывать недовольство. Но все равно это копится, включая нынешнюю редакцию закона о призыве Владимир Жарихин замдиректора Института стран СНГ

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Основные положения законопроекта вступят в силу через месяц после его опубликования.

Согласно проекту, в течение 60 дней после вступления закона в силу призывники и военнообязанные должны будут обновить свои данные. Нарушителям грозит административная ответственность: от штрафа в размере 17-22,5 тысячи гривен до лишения водительских прав. Также для мужчин от 18 до 60 лет станет обязательным ношение военного билета. Что касается повестки, то она будет считаться врученной, даже если ее не передали гражданину лично в руки.

Кроме того, документ освобождает от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий. В свою очередь, студенты, получающие второе высшее образование, отсрочки лишились.