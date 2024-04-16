Зеленский назвал решение США дать денег Израилю позором

Владимир Зеленский заявил, что помощь Израилю без денег Украине — позор для США

Намерение американских конгрессменов вынести на голосование законопроект о военной помощи Израилю без аналогичных решений по Украине является позором для США. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS.

По словам политика, политика Вашингтона насчет финансирования союзников кажется ему все более странной, она не укладывается в представления о безопасности, которые имеет Киев.

«Это позор для мира и позор для демократии. (...) Если Украина падет и начнется война с другими странами-членами НАТО, а война будет, тогда американские солдаты будут защищаться и умирать», — пригрозил Зеленский.

Он также связал действия Конгресса с подготовкой обеих правящих американских партий к скорым президентским выборам, а нежелание финансировать Украину в связи с этим — с возможным обрушением рейтингов.

«Это вопрос выборов в США. Это вопрос чистой политики. Вот о чем это все. Они забывают, что мертвых людей не волнуют рейтинги», — заключил глава государства.

Ранее стало известно, что спикер Конгресса США Майк Джонсон планирует разделить голосование по законопроектам о выделении военной помощи для Украины и Израиля. При этом вопрос с поставками для Тель-Авива, по замыслу республиканца, будет обсуждаться уже на днях.