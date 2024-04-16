Axios: демократы США допустили возможность раздельной помощи Украине и Израилю

Конгрессмены от Демократической партии возмущены предложенными спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном проектами раздельной помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако они допустили возможность ее принятия. Об этом сообщает агентство Axios.

«Это одно из самых важных голосований, которые мы проведем, поэтому я очень открыт для всего, что нужно, чтобы это сделать», — приводит издание слова конгрессмена-демократа от штата Огайо Грега Ландсмана. Его коллеги в том числе указали на необходимость принятия такого варианта из-за долгого отсутствия поставок военной помощи Украине.

При этом демократы раскритиковали республиканцев за нежелание голосовать за единый законопроект помощи. Дополнительно сообщается, что ключевым вопросом является проблема включения вопроса о гуманитарной помощи палестинцам в план помощи Израилю. В случае ее невключения демократы проголосуют против инициативы.

Ранее стало известно, что Джонсон планирует в ближайшую пятницу провести голосование по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о конфискации суверенных российских активов. Он уточнил, что обсуждение пройдет по каждой из мер отдельно в четырех разных частях.