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06:06, 16 апреля 2024Мир

Названа возможная дата голосования в Конгрессе по помощи Украине

Джонсон: Конгресс США проголосует по помощи Киеву и российским активам в пятницу
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Leah Millis / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что голосование по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о конфискации суверенных российских активов, может пройти уже в ближайшую пятницу. Его слова приводит РИА Новости.

Джонсон подчеркнул, что Палата представителей не будет голосовать по законопроекту о дополнительном финансировании сената в его актуальном виде. Он уточнил, что обсуждение пройдет по каждой из мер отдельно в четырех разных частях.

«По помощи Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону, а затем еще по одной мере, куда включены наши приоритеты национальной безопасности, в которой есть некоторые вещи, касающиеся… акта REPO (законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины — прим. "Ленты.ру")», — объяснил он.

Ранее Джонсон заявил, что на фоне атаки Ирана на Израиль США приложат все усилия и будут добиваться разблокирования законопроекта о выделении многомиллиардной денежной помощи для Израиля и Украины. «Мы рассматриваем все варианты», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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