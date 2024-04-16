Зеленский вновь рассказал о нежелании вести переговоры с Россией

Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией

Украина не будет вести переговоры с Россией, потому что ее руководство «не хочет мира». Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS.

По словам политика, Киев готов обсуждать урегулирование конфликта с другими странами, но не с российскими властями и дипломатами.

«Все их рассказы, документы нашей разведки, то, о чем они говорят, мы знаем из нашей разведки. У нас это из США. Они знают все то же самое. Итак, мы понимаем, что он (президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») не готов ни к каким переговорам. Он не хочет. Ему это не интересно. Для него это не победа. Ему нужна победа», — сказал Зеленский.

Он вновь упомянул, что любые договоренности о завершении конфликта должны основываться исключительно на украинских условиях, включая «формулу мира». Все остальные варианты прекращения огня, по мнению главы государства, являются «несправедливыми».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что возобновлению российско-украинского переговорного процесса мешает законодательный запрет на переговоры, который принял лично Владимир Зеленский.