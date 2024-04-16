Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 16 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский вновь рассказал о нежелании вести переговоры с Россией

Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина не будет вести переговоры с Россией, потому что ее руководство «не хочет мира». Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS.

По словам политика, Киев готов обсуждать урегулирование конфликта с другими странами, но не с российскими властями и дипломатами.

«Все их рассказы, документы нашей разведки, то, о чем они говорят, мы знаем из нашей разведки. У нас это из США. Они знают все то же самое. Итак, мы понимаем, что он (президент России Владимир Путинприм. «Ленты.ру») не готов ни к каким переговорам. Он не хочет. Ему это не интересно. Для него это не победа. Ему нужна победа», — сказал Зеленский.

Он вновь упомянул, что любые договоренности о завершении конфликта должны основываться исключительно на украинских условиях, включая «формулу мира». Все остальные варианты прекращения огня, по мнению главы государства, являются «несправедливыми».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что возобновлению российско-украинского переговорного процесса мешает законодательный запрет на переговоры, который принял лично Владимир Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России сбили украинский «шар-террорист». Как их используют для атак на мирных жителей?

      Стало известно о причастности Буданова к операции против Шария

      В России резко выросло число премиальных моделей машин из Китая

      НАТО проведет в Финляндии учения на границе с Россией

      Байден начал агрессивно рекламировать себя в СМИ

      Борьба с ХАМАС рассорила Нетаньяху и высокопоставленных чиновников

      Россиянина оштрафовали на полмиллиона за дебош на борту самолета

      Назван неожиданный способ избежать проблем с ментальным здоровьем

      «Норникель» описал последствия санкций против российских металлов

      Кремль ответил на вопрос об участии Путина в юбилее высадки войск в Нормандии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше