Зеленского обязали рассмотреть вопрос о мобилизации госслужащих

Петиция о мобилизации госслужащих к Зеленскому набрала необходимое число голосов

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием о мобилизации правоохранителей, госслужащих и других работников бюджетной сферы набрала необходимое для рассмотрения число голосов. Документ был опубликован на сайте президента республики.

Петиции удалось собрать 28 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых всего за три дня. Указано, что в настоящий момент она ожидает рассмотрения.

«Мы считаем, что пришло время всем правоохранителям, госслужащим и другим работникам бюджетной сферы, еще не служившим в течение этой войны, тоже проявить свою государственную позицию и послужить в Силах Обороны соответственно квалификации и военной специальности», — говорится в тексте документа.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался направить выделенные на украинский телемарафон средства на нужды Вооруженных сил Украины. До этого петиция с соответствующим требованием набрала почти 30 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения правительством.