Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:34, 16 апреля 2024Бывший СССР

Зеленского обязали рассмотреть вопрос о мобилизации госслужащих

Петиция о мобилизации госслужащих к Зеленскому набрала необходимое число голосов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием о мобилизации правоохранителей, госслужащих и других работников бюджетной сферы набрала необходимое для рассмотрения число голосов. Документ был опубликован на сайте президента республики.

Петиции удалось собрать 28 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых всего за три дня. Указано, что в настоящий момент она ожидает рассмотрения.

«Мы считаем, что пришло время всем правоохранителям, госслужащим и другим работникам бюджетной сферы, еще не служившим в течение этой войны, тоже проявить свою государственную позицию и послужить в Силах Обороны соответственно квалификации и военной специальности», — говорится в тексте документа.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался направить выделенные на украинский телемарафон средства на нужды Вооруженных сил Украины. До этого петиция с соответствующим требованием набрала почти 30 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения правительством.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала россиянина за подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве. Он признался, что работал на Украину

      В Петербурге студент назвал русских «самой убогой нацией» и поблагодарил Гитлера

      В России вырос рынок парфюмерии и косметики

      Драка между россиянином и сотрудником «Бургер Кинга» попала на видео

      Жителей Новороссийска предупредили о громких звуках

      Начало третьей мировой войны связали с вовлечением Запада на Украину

      В российском городе создадут арт-объекты из мусора

      Над российским регионом сбили воздушный шар ВСУ

      В двух районах российского региона объявили срочную эвакуацию

      Мужчина поймал летящую шайбу во время хоккейного матча и спас ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше