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13:55, 15 апреля 2024Бывший СССР

На Украине отказались направить ВСУ выделенные на телемарафон деньги

Шмыгаль: власти не перенаправят выделенные на телемарафон деньги на нужды ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Власти Украины не перенаправят выделенные на телемарафон деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

Ранее петиция с соответствующим требованием набрала почти 30 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения правительством.

«Поскольку обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики — приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мероприятий является весомой составляющей противодействия военной агрессии… Перераспределение указанных в петиции расходов… не является целесообразным», — отметил украинский премьер.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что украинские военнослужащие будут получать дополнительные 70 тысяч гривен (около 165 тысяч рублей) за нахождение на передовой. Единовременная выплата будет начисляться за каждые 30 дней выполнения задач на «первой линии».

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      Александр Курбатов
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