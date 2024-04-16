Азаров: Зеленский обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу денег

Президент Украины Владимир Зеленский обеспечил себе эвакуацию за рубеж за счет украденных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, на протяжении нескольких лет глава государства выводил заработанные коррупционным путем деньги за границу. Азаров также уточнил, что в этом Зеленскому помогал и его первый помощник Сергей Шефир, который занимался приобретением недвижимости президента.

«Не стоит сейчас думать, что Зеленский не обеспечил себе эвакуацию. Особенно англичане, скорее всего, дали ему определенные гарантии, потому что при том масштабе преступлений, которые творил Зеленский, он должен был запасные отходы для себя предусмотреть», — резюмировал экс-премьер Украины.

Ранее сообщалось, что Запад может прекратить оказывать поддержку Украины из-за коррупции в стране. Данная проблема, по мнению журналистов Asia Times, является одной из наиболее серьезных для Киева, на которую в том числе обращают внимание политики в Венгрии, Словакии и Соединенных Штатах.