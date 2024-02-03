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11:20, 3 февраля 2024Мир

Киев может лишиться помощи Запада из-за коррупции

Asia Times: из-за коррупции на Украине Запад может прекратить помогать Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западные страны могут прекратить активно помогать Украине из-за коррупции в стране. К такому выводу пришли журналисты газеты Asia Times.

По словам авторов заметки, коррупция является одной из самых больших проблем Киева. В материале говорится, что выживание Украины в значительной степени стало зависеть от продолжающихся поставок западной военной и финансовой помощи, часть из которой может разворовываться. В качестве примера они привели поставку 100 тысяч минометных снарядов на сумму около 40 миллионов долларов, которые так и не поставили Минобороны Украины.

Скептики в Европе и США используют коррупцию как один из аргументов лишения Киева дальнейшей помощи. В первую очередь, о проблемах на Украине говорят политики из Венгрии и Словакии, представители правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), республиканцы в США. «Отсутствие надзора может означать, что помощь США будет перенаправлена на наполнение карманов коррумпированных чиновников», — отметили авторы Asia Times.

Также в материале говорится, что президент Украины Владимир Зеленский находится в уязвимом положении, так как в 2019 году он пообещал искоренить коррупцию. Кроме того, его реформы в стране могут рассматриваться не как борьба против коррумпированных чиновников, а как устранение противников.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил об осведомленности Вашингтона о персональной коррумпированности президента Украины Владимира Зеленского. По словам Херша, об этом лично Зеленскому сообщил в 2023 году директор ЦРУ Уильям Бернс.

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      Андрей Ставицкий
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