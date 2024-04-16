Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 16 апреля 2024Забота о себе

Женщинам назвали неочевидные причины боли во время секса

Фото: Unsplash

Женщина может испытывать боль во время секса из-за психологического состояния, убеждена семейный психолог, сексолог Елена Тучкова. Неочевидную причину появления дискомфорта при близости она назвала в интервью «Газете.Ru».

Тучкова отметила, что если женщина постоянно испытывает стресс, не чувствует себя в безопасности, много тревожится, то ее тело, в том числе и мышцы тазового дна, непроизвольно немного сжимаются. Это приводит к ухудшению кровотока в половых органах и снижению количества естественной влагалищной смазки, говорит сексолог. Она предупредила, что частые половые контакты без возбуждения являются одной из частых причин появления боли.

Еще одной причиной дискомфорта Тучкова назвала качество секса с партнером. Она указала, что иногда боль является подсознательным сигналом о том, что в интимной жизни пары есть какие-то проблемы. Например, по словам сексолога, это может произойти, если прелюдия будет слишком короткой и женщине не хватит времени, чтобы полностью расслабиться и получить удовольствие.

Материалы по теме:
Слив интимных фотографий и проблемы в семье. Тысячи россиян ходят на секс-вечеринки. Чем они рискуют?
Слив интимных фотографий и проблемы в семье.Тысячи россиян ходят на секс-вечеринки. Чем они рискуют?
14 марта 2024
Как правильно заниматься сексом? Советы, которые помогут получать больше удовольствия от секса
Как правильно заниматься сексом?Советы, которые помогут получать больше удовольствия от секса
1 июля 2023

Тучкова также отметила, что болезненные ощущения во время секса могут появляться из-за депрессии, негативного опыта в прошлом, частых конфликтов с партнером. Еще на интимную жизнь могут повлиять непрожитая обида, подавленная агрессия или эмоциональная отчужденность между партнерами, добавила специалистка.

Она подчеркнула, что если боль имеет психологическую, а не физиологическую причину, то избавиться от нее можно лишь устранив эмоциональное беспокойство. «Консультация со специалистом и открытая коммуникация с партнером помогут решить эти проблемы и улучшить сексуальное и душевное благополучие в паре», — заключила Тучкова.

Ранее психолог Джордан Рулло подсказала способ избавиться от тревоги во время секса. По ее словам, беспокойство обычно возникает из-за психологических травм или негативных стереотипов о сексе.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов. Он закрыл их собой от удара дрона ВСУ

      Спецназ начал разгон митинга у парламента в Тбилиси

      На Украине назвали последствия перехода Часова Яра под контроль России

      Испанский политик съел экскременты перед камерой. Теперь вся страна спорит, стоило ли это делать

      Мужчина девять минут удерживал газонокосилку на подбородке и побил рекорд

      Женщинам назвали неочевидные причины боли во время секса

      Боррель объяснил невозможность защитить Украину по примеру Израиля

      Власти Оренбургской области признали неготовность к паводку

      В России призвали срочно поддержать угольные компании

      США предоставили гарантии для экстрадиции Ассанжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше