Женщинам назвали неочевидные причины боли во время секса

Женщина может испытывать боль во время секса из-за психологического состояния, убеждена семейный психолог, сексолог Елена Тучкова. Неочевидную причину появления дискомфорта при близости она назвала в интервью «Газете.Ru».

Тучкова отметила, что если женщина постоянно испытывает стресс, не чувствует себя в безопасности, много тревожится, то ее тело, в том числе и мышцы тазового дна, непроизвольно немного сжимаются. Это приводит к ухудшению кровотока в половых органах и снижению количества естественной влагалищной смазки, говорит сексолог. Она предупредила, что частые половые контакты без возбуждения являются одной из частых причин появления боли.

Еще одной причиной дискомфорта Тучкова назвала качество секса с партнером. Она указала, что иногда боль является подсознательным сигналом о том, что в интимной жизни пары есть какие-то проблемы. Например, по словам сексолога, это может произойти, если прелюдия будет слишком короткой и женщине не хватит времени, чтобы полностью расслабиться и получить удовольствие.

Тучкова также отметила, что болезненные ощущения во время секса могут появляться из-за депрессии, негативного опыта в прошлом, частых конфликтов с партнером. Еще на интимную жизнь могут повлиять непрожитая обида, подавленная агрессия или эмоциональная отчужденность между партнерами, добавила специалистка.

Она подчеркнула, что если боль имеет психологическую, а не физиологическую причину, то избавиться от нее можно лишь устранив эмоциональное беспокойство. «Консультация со специалистом и открытая коммуникация с партнером помогут решить эти проблемы и улучшить сексуальное и душевное благополучие в паре», — заключила Тучкова.

Ранее психолог Джордан Рулло подсказала способ избавиться от тревоги во время секса. По ее словам, беспокойство обычно возникает из-за психологических травм или негативных стереотипов о сексе.