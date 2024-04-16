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05:05, 16 апреля 2024Забота о себе

Назван способ справиться с секс-тревогой

Фото: Unsplash

Сексуальная тревога — это широкое понятие, которое включает в себя явления от сексуальных разочарований до клинических расстройств, рассказала психолог Джордан Рулло. О способах справиться с сексуальной тревогой она и ее коллеги побеседовали с Allure.

Рулло объяснила, что в число симптомов входят как обычные проявления тревожности, то есть давление в грудной клетке, головной боли, приливов пота, так и стремление избежать интимной близости. По словам специалистки, о клинической сексуальной тревожности можно говорить, если человек испытывает эти симптомы во время минимум 75 процентов половых контактов на протяжении полугода.

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Чтобы избавиться от тревожности, необходимо понять, какая причина ее вызвала. «Если это сексуальная травма, терапевт должен помочь пациенту справиться с травмой и научить его навыкам сексуальной коммуникации. Если это боль во время секса, нужно обратиться к специалисту по репродуктивной системе и терапевту. Если дело в негативных стереотипах о сексе, поможет психологическое просвещение в отношении секса и переосмысление этих установок», — заверила Рулло.

Сексолог Варуна Шринивасан отметила, что людям, у которых есть постоянный партнер, в борьбе с секс-тревогой может быть полезна его помощь. «Рассказать о ваших тревогах, предпочтениях и потребностях в отношении секса — это жизненно важно для долговечности отношений. Я знаю, что это не совсем тот навык, которому обучены все, но поддержка партнера может изменить жизнь», — заключила она.

Ранее психотерапевт Клэр Ло перечислила способы почувствовать себя увереннее на свидании. Прежде всего, по словам Ло, нужно следить за языком тела: стоять прямо, устанавливать визуальный контакт, приветливо улыбаться.

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      Александра Лисица
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