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14:16, 16 апреля 2024Бывший СССР

Жители Литвы выступили против строительства немецкого оборонного завода

Жители Литвы выступили против строительства оборонного завода Rheinmetall

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Жители Литвы выступили против строительства завода по производству боеприпасов немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Об этом сообщает издание Baltnews.

По словам главы района Байсогала Ренаты Масиулене, местных жителей беспокоит возможное негативное влияние производства на экономику и экологию региона.

Ранее сообщалось, что для строительства завода Rheinmetall правительство Литвы намерено забрать участок земли у Литовского университета наук о здоровье. Отмечается, что рядом с этой территорией проживают 1,7 тысячи человек, а сама она используется институтом животноводства, являющимся одним из подразделений университета.

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      Алевтина Запольская
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