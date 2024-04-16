Зоопарк со всеми животными сгорел в российском городе

В Евпатории сгорел зоопарк «Тропик Парк» со всеми животными

В Евпатории сгорел зоопарк «Тропик Парк», в котором содержалось более 200 видов животных. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По сообщению издания, ни одно из животных в зоопарке не удалось спасти, во время пожара из горящего комплекса удалось вывести лишь смотрительницу.

При этом Telegram-канал «Евпатория ЧП» опубликовал снимок одного из вольеров с подписью «Медведь живой».

Известно, что возгорание произошло в ночь с 15 на 16 апреля. Его площадь составила около 600 квадратных метров.