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01:00, 11 апреля 2024Россия

На складе в Удмуртии начался крупный пожар

МЧС: в Удмуртии на складе тушат пожар на площади 1000 кв. м
СюжетПожары в России

Фото: Joachim Pressl / Unsplash

В Удмуртии на складе начался крупный пожар на площади 1000 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать, но в здании может находиться один человек. Об этом заявило МЧС России в Telegram-канале.

«В Ижевске горит здание по производству пакетов. Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно», — отмечается в сообщении. В настоящий момент на месте пожара работают 80 специалистов ведомства и 27 единиц техники.

Ранее МЧС России сообщило о ликвидации пожара, возникшего после взрыва в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане. Огонь в здании был полностью потушен. Согласно предварительной информации, причиной хлопка стал взрыв газового баллона во время установки натяжных потолков.

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      Маргарита Пименова
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