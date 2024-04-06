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23:15, 6 апреля 2024Россия

Стала известна предварительная причина взрыва газа в Татарстане

МЧС: взрыв газа в Нурлате мог произойти при установке натяжных потолков

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Причиной хлопка в жилом доме в Нурлате, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Как отметили специалисты, взрыв мог произойти при установке натяжных потолков. «Предварительно, в квартире при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон», — подчеркнули в ведомстве. В доме зарегистрированы 22 человека, количество проживающих уточняется.

Ранее стало известно, что в городе Нурлат в Татарстане из-за хлопка газовоздушной смеси произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь распространился на четыре квартиры на первом и втором этажах, разрушены наружные стены.

Сотрудники МЧС спасли из-под завалов одного человека. Трое жителей были эвакуированы из подъезда.

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      Марина Совина
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