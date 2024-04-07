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05:58, 7 апреля 2024Россия

В Татарстане ликвидировали пожар после хлопка газа в жилом доме

МЧС: в Нурлате полностью ликвидировали пожар в жилом доме после взрыва баллона
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пожар, возникший после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане полностью ликвидирован, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь в здании полностью потушен. «Пожар в Татарстане полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

О взрыве газа стало известно вечером в субботу, 6 апреля. Сообщалось, что после хлопка газовоздушной смеси горит многоквартирный двухэтажный жилой дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

МЧС РФ сообщило, что в результате происшествия один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Причиной хлопка в жилом доме в Нурлате, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков.

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      Марина Совина
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