Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в Татарстане

СК: уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в Нурлате

Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в городе Нурлат в Татарстане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета (СК) России по республике.

Как уточнили в ведомстве, дело открыто по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

О взрыве газа стало известно вечером в субботу, 6 апреля. Пожар охватил четыре квартиры, разрушены наружные стены в двух подъездах. По предварительным данным, причиной хлопка в жилом доме был взрыв газового баллона при установке натяжных потолков.

В результате инцидента несовместимые с жизнью травмы получил один человек, еще двое пострадали.