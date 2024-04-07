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01:58, 7 апреля 2024Силовые структуры

Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в Татарстане

СК: уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в Нурлате

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Уголовное дело возбудили после взрыва газового баллона в городе Нурлат в Татарстане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета (СК) России по республике.

Как уточнили в ведомстве, дело открыто по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

О взрыве газа стало известно вечером в субботу, 6 апреля. Пожар охватил четыре квартиры, разрушены наружные стены в двух подъездах. По предварительным данным, причиной хлопка в жилом доме был взрыв газового баллона при установке натяжных потолков.

В результате инцидента несовместимые с жизнью травмы получил один человек, еще двое пострадали.

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      Марина Совина
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