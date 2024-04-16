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15:46, 16 апреля 2024Культура

Звезда «Ведьмака» впервые станет отцом

Актер Генри Кавилл и Натали Вискузо станут родителями

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Известный голливудский актер, звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл впервые станет отцом. Об этом пишет Access Hollywood.

40-летняя звезда подтвердила новость на премьере фильма «Министерство неджентльменских дел» в понедельник, 15 апреля. Возлюбленная актера, 34-летняя Натали Вискузо, появилась на публике с округлившимся животом. «Я очень взволнован этим. Натали и я очень, очень взволнованы», — сказал Кавилл.

Ранее 29-летняя российская актриса, звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова рассказала о странностях второй беременности. Артистка поделилась, что у нее изменился рацион питания.

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      Варвара Кошечкина
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