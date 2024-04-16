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13:57, 16 апреля 2024Культура

Звезда «Папиных дочек» рассказала о странностях второй беременности

Актриса Арзамасова рассказала об изменениях в рационе из-за второй беременности

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

29-летняя российская актриса и звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова рассказала о странностях второй беременности. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка поделилась, что у нее изменился рацион питания. «Я на съемочной площадке, обед у меня был такой. Съела шоколадные конфеты, заела их огурчиком, попила компотик. Потом подумала: "Что это за обед такой?" — и съела куриный суп. Потом спагетти, потом еще немного огурцов и яблочко», — сказала Арзамасова, отметив, что во время первой беременности все было иначе.

О том, что Арзамасова станет матерью во второй раз, стало известно 10 апреля. Артистка и ее супруг, 50-летний российский фигурист Илья Авербух, опубликовали видео, на котором она показала округлившийся живот.

Арзамасова и Авербух поженились в 2020 году, а в августе 2021 года у них родился ребенок. У спортсмена также от первой супруги, фигуристки Ирины Лобачевой, есть старший сын, 20-летний Мартин Авербух.

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