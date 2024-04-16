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18:59, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о провальном выступлении

Кадр: Елизавета Варвара Аранова / YouTube

Известная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ Елизавета Варвара Аранова рассказала о провальном выступлении. Подробностями комикесса поделилась в выпуске своего подкаста «Страхи», доступном на YouTube.

Аранова вспомнила, как недавно выступала со стендапом в торговом центре. «Там нельзя было употреблять мат, а я, если честно, очень давно не выступала без мата», — отметила юмористка. Она добавила, что на ТНТ комикам разрешено употреблять нецензурную лексику. «Просто его потом пикнут», — объяснила она.

В итоге, по словам комикессы, она употребила матерное слово на второй минуте выступления. «Там еще детей куча, мне так смешно стало. Случайно, вообще не к месту. Я даже не помню, как это случилось», — сказала она.

Ранее Аранова, игравшая в КВН за команду «Имени И.С. Баха», рассказала, как однажды забыла слова во время выступления. Юмористка отметила, что из-за ее ошибки выступление длилось одну минуту вместо запланированных пяти.

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      Олег Давыдов
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