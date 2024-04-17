48-летняя Тина Канделаки показала лицо без макияжа

Телеведущая Тина Канделаки показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором предстала перед камерой в полупрозрачной майке черного цвета. При этом на размещенном фото видно, что она снялась без макияжа, уложив волосы назад в аккуратную прическу.

«Ни грамма косметики с утра. Спасибо маме и детям, которые мотивируют быть молодой. Ну, и муж, само собой разумеется, не дает расслабиться», — подписала телезвезда публикацию.

В декабре прошлого года Канделаки раскрыла секреты стройности. Телеведущая рассказала, что для этого важно правильно питаться, регулярно заниматься спортом и соблюдать режим сна.