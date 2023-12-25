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13:45, 25 декабря 2023Ценности

48-летняя Тина Канделаки раскрыла секреты стройности

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Телеведущая Тина Канделаки раскрыла секреты стройности. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость опубликовала вопрос одного из пользователей сети, который признался, что набрал лишний вес и хочет узнать, как вернуть себя в форму.

По словам звезды, для коррекции фигуры и похудения важно правильно питаться, регулярно заниматься спортом и соблюдать режим сна. В таком случае можно добиться желаемого результата, подытожила Канделаки.

Ранее в декабре Тина Канделаки раскрыла секреты молодости. Она рассказала, что каждый день утром и вечером увлажняет и питает кожу. Кроме того, телеведущая отметила эффективность использования масок и патчей два или три раза в неделю.

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      Екатерина Ештокина
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