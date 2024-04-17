Аэропорты еще двух российских городов закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

«112»: аэропорты Нижнего Новгорода и Казани закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорты Нижнего Новгорода и Казани закрыли на вылет и прилетов самолетов из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, в связи в этим несколько воздушных судов, направлявшихся в эти два российских города, вернулись в «Шереметьево» и другие авиагавани.

Ранее 17 апреля стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на вылет и посадку самолетов из-за угрозы атаки БПЛА.