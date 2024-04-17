В Шереметьево ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

В Шереметьево ввели ограничения на вылет и посадку самолетов из-за БПЛА

В московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на вылет и посадку самолетов из-за угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал «112».

Тем временем в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости сообщили, что Шереметьево работает в штатном режиме, и рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию.

Ранее Министерство транспорта России поручило усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников. От сотрудников служб безопасности авиагаваней потребовали научиться определять модели БПЛА и предотвращать их атаки, в том числе производимые ими взрывы.