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10:11, 17 апреля 2024Путешествия

В Шереметьево ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

В Шереметьево ввели ограничения на вылет и посадку самолетов из-за БПЛА

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на вылет и посадку самолетов из-за угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал «112».

Тем временем в пресс-службе воздушной гавани РИА Новости сообщили, что Шереметьево работает в штатном режиме, и рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию.

Ранее Министерство транспорта России поручило усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников. От сотрудников служб безопасности авиагаваней потребовали научиться определять модели БПЛА и предотвращать их атаки, в том числе производимые ими взрывы.

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      Алина Черненко
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