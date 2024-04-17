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14:45, 17 апреля 2024Культура

Актер из «Улиц разбитых фонарей» высказался о сериале «Слово пацана»

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Нилов заявил об отвращении к «Слову пацана»
Алексей Нилов

Алексей Нилов. Кадр: RTVI Развлечения / YouTube

Российский актер Алексей Нилов, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей», высказал свое мнение о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его слова приводит RTVI.

Артист заявил, что просмотр первой серии «Слова пацана» вызвал у него отвращение. «Какое-то вот ощущение такой нечистоплотности… Но я понял, что, вероятно, это была задача именно так поставлена», — поделился впечатлениями Нилов.

По мнению актера, сериал может поспособствовать увлечению молодежи «блатной романтикой». Однако Нилов высоко оценил работу актеров и режиссера Жоры Крыжовникова. «Это войдет в учебники по маркетингу, наверное, как нужно раскручивать сериал. Слава Богу, что сериал достойный, но так же можно раскрутить и любое нецензурное слово», — заключил он.

Ранее был раскрыт заработок Крыжовникова на «Слове пацана».

ЖЗЛ
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