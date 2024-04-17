Анна Семенович снялась обнаженной на массажном столе

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фанатам откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница снялась, лежа на массажном столе во время посещения одного из подмосковных медицинских центов. Она запечатлела себя с гладким высоким пучком на голове и в обнаженном виде, прикрыв часть груди коричневой тканью, в то время как сотрудница клиники выполняла необходимые манипуляции.

При этом знаменитость отметила, что помимо различных видов массажей, в том числе лимфодренажного, ей также будут ставить капельницы.

В марте Анна Семенович раскрыла секрет молодости. Звезда рассказала, что намерена сделать вакуумную чистку лица и процедуру BBL.