Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:30, 17 апреля 2024Ценности

Анна Семенович снялась обнаженной на массажном столе

Анна Семенович

Анна Семенович. Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фанатам откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница снялась, лежа на массажном столе во время посещения одного из подмосковных медицинских центов. Она запечатлела себя с гладким высоким пучком на голове и в обнаженном виде, прикрыв часть груди коричневой тканью, в то время как сотрудница клиники выполняла необходимые манипуляции.

При этом знаменитость отметила, что помимо различных видов массажей, в том числе лимфодренажного, ей также будут ставить капельницы.

В марте Анна Семенович раскрыла секрет молодости. Звезда рассказала, что намерена сделать вакуумную чистку лица и процедуру BBL.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по Нью-Йорку кассетными авиабомбами. Там было замечено сосредоточение сил ВСУ

      Появились кадры предполагаемого пожара после звуков взрывов в Крыму

      Еще в одном российском регионе мигрантам запретили работать в ряде сфер

      Охранник ТЦ пожаловался матери обворовавшего его россиянина и лишился жизни

      Китайский стартап собрал миллионы долларов на разработку электрогрузовиков

      Женщина отомстила бойфренду-изменнику с помощью отца

      Анна Семенович снялась обнаженной на массажном столе

      Израильские танки вернулись в сектор Газа

      Главе Чувашии доложили о затонувшей машине с возвращавшимися из зоны СВО бойцами

      У аэродрома в Крыму прозвучали взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше