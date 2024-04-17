Бразилия одобрила переход на нацвалюты внутри БРИКС

Бразилия одобрила идею использования нацвалют для торговли внутри БРИКС

Бразилия одобрила идею использования местных валют для торговли внутри БРИКС и активно это обсуждает в настоящее время. Об этом заявил министр финансов страны Фернанду Аддад в беседе с РИА Новости.

По словам Аддада, в БРИКС существует много дискуссий по поводу использования альтернативных финансовых инструментов для развития торговли между странами БРИКС.

«По моему мнению, это то, что можно использовать в краткосрочной перспективе для развития региональной торговли», — уточнил он.

Министр подчеркнул, что Бразилия в настоящее время активно изучает такую возможность, но этот вопрос — «довольно непростой» и требует больше обсуждений.

Ранее в России предложили создать общую зерновую биржу для стран-участников БРИКС. Об этом механизме задумались, чтобы укрепить значение Москвы как ключевого поставщика и повысить продовольственную безопасность объединения.

