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21:42, 17 апреля 2024Мир

Бразилия одобрила переход на нацвалюты внутри БРИКС

Бразилия одобрила идею использования нацвалют для торговли внутри БРИКС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бразилия одобрила идею использования местных валют для торговли внутри БРИКС и активно это обсуждает в настоящее время. Об этом заявил министр финансов страны Фернанду Аддад в беседе с РИА Новости.

По словам Аддада, в БРИКС существует много дискуссий по поводу использования альтернативных финансовых инструментов для развития торговли между странами БРИКС.

«По моему мнению, это то, что можно использовать в краткосрочной перспективе для развития региональной торговли», — уточнил он.

Министр подчеркнул, что Бразилия в настоящее время активно изучает такую возможность, но этот вопрос — «довольно непростой» и требует больше обсуждений.

Ранее в России предложили создать общую зерновую биржу для стран-участников БРИКС. Об этом механизме задумались, чтобы укрепить значение Москвы как ключевого поставщика и повысить продовольственную безопасность объединения.

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      Юлия Мискевич
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