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10:27, 11 апреля 2024Экономика

В России задумались о создании зерновой биржи для стран БРИКС

РФ рассматривает возможность создания зерновой биржи для стран-участниц БРИКС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В России предложили создать общую зерновую биржу для стран-участников БРИКС. Об этом механизме задумались, чтобы укрепить значение Москвы как ключевого поставщика и повысить продовольственную безопасность объединения, сообщает РИА Новости.

Действующая инфраструктура была сформирована после Второй мировой войны под эгидой США как основного поставщика пшеницы и кукурузы на рынки. Поэтому основные рыночные индикаторы и котировки базируются на Чикагской товарной бирже (CME) и в качестве расчетной валюты ориентированы на американский доллар, а участники БРИКС не могут активно участвовать в формировании цен на товары.

По словам доцента института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева, западные страны в ходе торгов используют нерыночные механизмы: предварительный сговор перекупщиков, сбросы недостоверной информации через подконтрольные СМИ и иные манипуляции.

Учитывая, что БРИКС является крупнейшим производителем и потребителем зерновых (так, например, Россия обеспечивает порядка четвертой части мировой торговли), создание общей площадки поможет объединить ведущих покупателей и поставщиков. Общая биржа позволит рассчитываться за поставки в национальных валютах и иных денежных единицах, что даст участникам возможность сэкономить и развить механизмы для продажи иных товаров.

В 2023 года товарооборот России со странами БРИКС рекордно увеличился. Он достиг 294 миллиардов долларов в денежном выражении (41,4 процента объема внешней торговли страны). Большая часть этой суммы приходится на экспортно-импортное взаимодействие с Китаем, более 90 процентов двусторонних расчетов с которым проводятся в национальных валютах.

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      Вячеслав Агапов
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