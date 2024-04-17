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10:20, 17 апреля 2024Силовые структуры

В Москве задержали организаторов незаконной миграции с помощью фиктивных браков

В Москве задержали организаторов схемы по легализации мигрантов с помощью браков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве силовики задержали участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом в среду, 17 апреля, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, для реализации своей схемы злоумышленники искали женщин, готовых за денежное вознаграждение заключать фиктивные браки с иностранцами, что позволяло мигрантам легализоваться и получать разрешения на временное проживание. Известно как минимум о двух фигурантках, заключивших такие браки с иностранцами в октябре 2022 года.

В жилищах фигурантов проведены обыски, им предъявлено обвинение. В ходе допросов обвиняемые признали вину в полном объеме, устанавливается местонахождение иных соучастников преступления.

10 апреля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный против использования мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Проект предусматривает введение двухлетнего срока нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке.

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      Владимир Седов
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