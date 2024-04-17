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03:23, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Дуров назвал сумму на своем банковском счете

Павел Дуров: на банковском счете лежат несколько сотен миллионов долларов

Кадр: Telegram-канал Tucker Carlson Network

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что на его банковском счете или в биткоинах «уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов». Такую сумму он назвал в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

«И я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт», — отметил Дуров. По его мнению, такой образ жизни ему не подходит. Он добавил, что ему нравится сосредотачиваться на работе с мессенджером.

Интервью длилось 58 минут. Такер опубликовал его 16 апреля.

Ранее бизнесмен заявил о нежелании покупать дома и самолеты. Дуров заверил, что предпочитает тратить заработанные деньги на развитие Telegram.

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