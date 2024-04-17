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01:55, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Дуров усомнился в безопасности американских платформ

Дуров заявил, что не верит в безопасность разработанных в США платформ

Фото: Albert Gea / Reuters

Предприниматель, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, разработанных в Соединенных Штатах Америки. О своих сомнениях он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в соцсети X.

При этом журналист ответил бизнесмену, что в США шпионаж оправдывается безопасностью.

Ранее Дуров рассказал, что дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Предприниматель сообщил, что в феврале дал два интервью. Сначала он поговорил с журналистом, придерживающимся либеральных взглядов, а после этого поговорил с Карлсоном, известным своими консервативными взглядами. Дуров добавил, что созданный им Telegram является политически нейтральным.

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      Маргарита Пименова
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