В Горловке за Дворцом культуры упал украинский дрон

Мэр Горловки Приходько: за Дворцом культуры «Комсомолец» упал украинский БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько, передает РИА Новости.

Уточняется, что дрон упал за Дворцом культуры «Комсомолец». До этого БПЛА кружил над жилым массивом, отметил градоначальник.

Ранее в результате обстрела Горловки ВСУ пострадали пятеро взрослых и двое детей.

13 апреля ВСУ совершили удар по Горловке в ДНР. Украинские части интенсивно обстреливали жилой массив «Комсомолец». По предварительным данным, обстрел велся с использованием кассетных боеприпасов. Жителей Горловки предупреждают о разбросанных суббоеприпасах ВСУ типа «колокольчик», просят их не поднимать и сообщать об их местонахождении.