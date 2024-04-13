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17:18, 13 апреля 2024Бывший СССР

В Горловке выросло число раненых после обстрела ВСУ

В результате обстрела Горловки ВСУ пострадали пятеро взрослых и двое детей

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Горловке увеличилось количество пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал мэра города Ивана Приходько.

13 апреля ВСУ совершили удар по Горловке в ДНР. Украинские части интенсивно обстреливали жилой массив «Комсомолец». Число пострадавших выросло до семи человек, среди раненых пятеро взрослых и двое детей.

Предварительно обстрел велся с использованием кассетных боеприпасов. Жителей Горловки предупреждают о разбросанных суббоеприпасах ВСУ типа «колокольчик», просят их не поднимать и сообщать об их местонахождении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Курской области. Под обстрел попали территории населенных пунктов Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского района, Коровяковка Глушковского района, Гуево и Олешня Суджанского района.

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      Алиса Дмитриева
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