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17:24, 17 апреля 2024Силовые структуры

Экс-директора РСКБ и его сотрудников осудили за хищение 1,5 миллиарда рублей

В Москве экс-директора РСКБ осудили на 8 лет колонии за хищение 1,5 млрд рублей
Начало событий в новости Бывших топ-менеджеров осудят за вывод 1,6 миллиарда рублей из российского банка

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы приговорил экс-директора обанкротившегося Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ) Алевтину Павлову и ее сотрудников — топ-менеджеров на срок от пяти до восьми лет лишения свободы за хищение у кредитного учреждения ГК «АСВ» более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Павлова признана виновной по статьям об особо крупной растрате и о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники осужденной, топ-менеджеры РСКБ Миронова и Лихачева, а также бывшие члены правления банка Никитина и Баранова признаны виновными по статье о растрате. Они получили сроки от пяти до шести лет лишения свободы. Отбывать наказание все фигурантки будет в колонии общего режима. Также суд постановил осужденных возместить материальный ущерб потерпевшему кредитному учреждению, компании «АСВ», в размере 1 миллиарда 581 миллиона рублей. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.

По данным следствия, в 2014 и 2015 годах топ-менеджеры РСКБ выдавали фирмам кредиты, которые были приняты следствием как вывод активов из банка. Помимо этого, за день до отзыва лицензии у кредитной организации ее топ-менеджмент заключил ряд «сомнительных» договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам — клиентам банка. В итоге они в тот же день погасили свои задолженности перед кредиторами, что следствие также посчитало выводом активов.

4 апреля гособвинение запрашивало осужденным от семи до восьми лет лишения свободы.

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      Анна Габай
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