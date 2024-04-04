Бывших топ-менеджеров осудят за вывод 1,6 миллиарда рублей из российского банка

Прокурор запросил от 7 до 8 лет для экс-топ-менеджеров РСКБ за вывод ₽1,6 млрд

Гособвинение запросило от семи до восьми лет лишения свободы для пяти женщин — бывших топ-менеджеров Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ), подозреваемых в выводе активов на сумму 1,6 миллиарда рублей из кредитного учреждения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Татьяна Никитина, Екатерина Баранова, Лилия Миронова, Галина Лихачева и Алевтина Павлова обвиняются по части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ. Кроме того, последней также вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ — по версии следствия, она использовала свою квартиру стоимостью 153 миллиона рублей в качестве залога для одновременного получения двух займов на 3,5 миллиона долларов и на 100 миллионов рублей.

Дело рассматривается в Хамовническом районном суде Москвы. В ходе прений прокурор запросил для Павловой восемь лет колонии общего режима, а для ее подельниц — по семь лет колонии.

Уголовное дело в отношении женщин было возбуждено в ноябре 2016 года. По предварительным данным, в 2014 и 2015 годах топ-менеджеры РСКБ выдавали фирмам кредиты, которые следствие посчитало выводом активов из банка. Кроме того, за день до отзыва лицензии у кредитной организации ее топ-менеджмент заключил ряд «сомнительных» договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам — клиентам банка. В итоге они в тот же день погасили свои задолженности перед кредиторами, что следствие также посчитало выводом активов.

Ранее прокуратура в Пермском крае запросила для бывшего сотрудника регионального УФСБ Григория Царегородцева девять лет и восемь месяцев лишения свободы за получение взятки в размере 160 миллионов рублей.