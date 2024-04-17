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12:30, 17 апреля 2024Ценности

Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о новом романе

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская супермодель Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о новом романе. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 32-летнюю манекенщицу в компании 37-летнего руководителя кинокомпании А24 Ноа Сакко. Отмечается, что пара провела вечер в ресторане, расположенном в гостинице в районе Вест-Виллидж, Нью-Йорк. Уточняется, что во время ужина Сакко постоянно прикасался к волосам знаменитости.

При этом для встречи Ратаковски выбрала кроссовки, леопардовую облегающую юбку и прозрачную красную блузку, сквозь ткань которой просвечивал черный бюстгальтер. Сакко, в свою очередь, предпочел синюю рубашку, черные брюки и кожаные ботинки.

В октябре прошлого года Эмили Ратаковски заметили вместе с французским актером Стефаном Баком. Тогда звездная пара поужинала в ресторане, а затем вышла на улицу с бокалами вина и начала целоваться.

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      Мария Винар
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