Еще один аэропорт России закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли

Аэропорт Нижнекамска не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также временно закрывали авиагавань Казани, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу с 7:15 по московскому времени среды, 17 апреля.

Позже стало известно, что с 12:03 ограничения в этих городах сняли. За это время пять самолетов ушли на запасные аэродромы. «Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — добавил Кореняко.

В тот же день временный запрет на вылет и посадку самолетов устанавливали в Нижнем Новгороде. Из-за этого несколько бортов вернулись в аэропорты отправления.