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17:04, 17 апреля 2024Экономика

Евросоюз рекордно закупился газом

ФСЭГ: в марте ЕС увеличил импорт трубопроводного газа до 14 млрд кубометров

Фото: Costas Baltas / Reuters

Страны Евросоюза в марте резко нарастили закупки трубопроводного газа — на 12 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, до 14 миллиардов кубометров. Об этом со ссылкой на доклад Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) пишет РИА Новости.

При этом в годовом выражении импорт увеличился на 4 процента. Показатель объема поставок трубопроводного газа в ЕС за месяц стал рекордным с декабря 2022 года, говорится в докладе организации. По итогам первого квартала импорт вырос на 40 миллиардов кубометров (на 5 процентов год к году).

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ФСЭГ заявил, что основной причиной такой динамики стали поставки из России, которые увеличились на 23 процента по сравнению с первым кварталом 2023 года. При этом в общем объеме на трубопроводный газ из РФ пришлось 18 процентов импорта, лидером среди поставщиков стала Норвегия с результатом 57 процентов. В организации отметили тенденцию возвращения к позитивной динамике объемов поставок трубопроводного газа после снижения в прошлом году.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер разработала законопроект по прекращению поставок газа из России. Главе ведомства необходимо получить одобрение Австрийской народной партии (ÖVP) и большинство в две трети голосов в национальном совете страны. Министр уже отправила представителю правительства от ÖVP проект об обязательстве диверсификации для поставщиков газа.

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