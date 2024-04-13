Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:30, 13 апреля 2024Экономика

Стало известно о планах Австрии отказаться от российского газа

Министр Гевесслер подготовила проект о прекращении поставок газа РФ в Австрию
Леонор Гевесслер

Леонор Гевесслер. Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер разработала законопроект по прекращению поставок газа из России. Об этом написала газета Kleine Zeitung.

В публикации отмечается, что теперь Гевесслер необходимо получить одобрение Австрийской народной партии (ÖVP) и большинство в две трети голосов в национальном совете страны. Министр уже отправила представителю правительства от ÖVP инициативу об обязательстве диверсификации для поставщиков газа.

Согласно документу, долю импорта российского газа следует сократить примерно с 90 процентов до 0 процентов в 2027-2028 газовом году (1 октября — 30 сентября).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Может уничтожить небольшой город. В России успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету

      Кулеба рассказал об активных переговорах о поставках ПВО Украине

      В Оренбурге спасли лошадей из затопленного конного клуба

      Стало известно о планах Австрии отказаться от российского газа

      Главу оперативного командования ВСУ «Юг» Андрея Ковальчука отправили в отставку

      Глава Евросовета заявил о проблемах с помощью Киеву в США

      Трамп допустил возможность оказания помощи Украине займом

      Трамп переложил ответственность за расширение объемов помощи Украине на Европу

      США отработают на орбите отражение атаки российского спутника

      В США напомнили о невыполненных обещаниях Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше