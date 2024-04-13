Стало известно о планах Австрии отказаться от российского газа

Министр Гевесслер подготовила проект о прекращении поставок газа РФ в Австрию

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер разработала законопроект по прекращению поставок газа из России. Об этом написала газета Kleine Zeitung.

В публикации отмечается, что теперь Гевесслер необходимо получить одобрение Австрийской народной партии (ÖVP) и большинство в две трети голосов в национальном совете страны. Министр уже отправила представителю правительства от ÖVP инициативу об обязательстве диверсификации для поставщиков газа.

Согласно документу, долю импорта российского газа следует сократить примерно с 90 процентов до 0 процентов в 2027-2028 газовом году (1 октября — 30 сентября).

