Генерал в отставке рассказал о тяжелом положении ВСУ в Часовом Яре

Генерал ВСУ в отставке Кривонос: ситуация вокруг Часова Яра катастрофическая

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос рассказал о тяжелом положении украинской армии в Часовом Яре, заявив, что ситуация вокруг города катастрофическая. Об этом военный рассказал в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Русские активно используют и авиацию, и беспилотные летательные аппараты, их артиллерия работает практически 24 часа в сутки. Ситуация очень тяжелая», — сообщил генерал.

По его словам, бои под Часовым Яром тяжелее, чем в Авдеевке и Артемовске (украинское название — Бахмут). Солдаты жалуются на нехватку людей и оружия.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что самые активные бои в регионе идут под Авдеевкой и Часовым Яром. По его словам, подразделения ВС России продвигаются разными темпами на отдельных участках, но о сроках взятия города сейчас говорить преждевременно.