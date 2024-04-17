Иностранец случайно выпал из окна отеля на припаркованную машину и не выжил

Thaiger: японец выпал из окна отеля в Бангкоке и не выжил

В Бангкоке японец выпал из окна отеля и не выжил. Подробности случившегося сообщило издание Thaiger.

Инцидент произошел ночью 15 апреля в одной из гостиниц района Кхлонг Той. 54-летнего гражданина Японии по фамилии Седзи нашли без признаков жизни на припаркованном автомобиле. Иностранец лежал лицом вниз, пробив крышу и лобовое стекло машины. Он был босиком, в джинсах и черной рубашке.

Предварительное расследование показало, что Седзи остановился в отеле один. Он подошел к пожарной лестнице на седьмом этаже и случайно упал. В комнате не было следов взлома или кражи, поэтому полиция предположила, что произошедшее было несчастным случаем.

Седзи доставили в больницу для проведения вскрытия. Местные власти связались с посольством Японии в Таиланде, чтобы проинформировать родственников мужчины и содействовать его транспортировке на родину.

Ранее на Пхукете российский турист и его жена попали в аварию на скутере, вылетев в кювет. Женщина получила легкие травмы, а мужчина не выжил.