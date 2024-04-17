На Пхукете россиянин вылетел в кювет на скутере и не выжил

Bangkok Post: россиянин с женой попали в аварию на скутере на Пхукете

Российский турист попал в аварию на скутере на тайском курорте Пхукет и не выжил. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

ДТП произошло около 5:50 (1:50 по московскому времени) 17 апреля. 40-летний россиянин Павел ехал вместе с 41-летней женой Анной на арендованном Honda PCX, не справился с управлением на повороте и упал в кювет в придорожную канаву. Россиянина отбросило от обочины в заросли примерно на пять метров.

Мужчину спасти не удалось, женщина получила легкие травмы. Уточняется, что россиянина доставили в местную больницу для патологоанатомического исследования.

Другого приезжего из России задержали на Пхукете за торговлю наркотиками. 39-летнему мужчине Денису предъявили обвинение в продаже кокаина.

