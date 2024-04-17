Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:27, 17 апреля 2024Путешествия

На Пхукете россиянин вылетел в кювет на скутере и не выжил

Bangkok Post: россиянин с женой попали в аварию на скутере на Пхукете

Фото: Jack Kurtz / Globallookpress.com

Российский турист попал в аварию на скутере на тайском курорте Пхукет и не выжил. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

ДТП произошло около 5:50 (1:50 по московскому времени) 17 апреля. 40-летний россиянин Павел ехал вместе с 41-летней женой Анной на арендованном Honda PCX, не справился с управлением на повороте и упал в кювет в придорожную канаву. Россиянина отбросило от обочины в заросли примерно на пять метров.

Мужчину спасти не удалось, женщина получила легкие травмы. Уточняется, что россиянина доставили в местную больницу для патологоанатомического исследования.

Другого приезжего из России задержали на Пхукете за торговлю наркотиками. 39-летнему мужчине Денису предъявили обвинение в продаже кокаина.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ показала фото девушки, причастной к подрыву авто экс-офицера СБУ. Она отправила в Россию компоненты бомбы

      В российском регионе задержали бойца «Шторма» за расправу над сослуживцами

      Расчленившего сотрудника «Почты России» росгвардейца арестовали

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Кэти Перри потеряла топ в прямом эфире

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      На Северном Кавказе задержаны торговцы оружием

      МВФ снизил прогнозируемый уровень госдолга России

      Россиянам рассказали о пользе картофеля

      Русофобскому поведению Верки Сердючки дали объяснение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше