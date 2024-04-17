Ирина Шейк показала откровенное фото из ванной

Российская супермодель Ирина Шейк показала фото в одном полотенце

Российская супермодель Ирина Шейк показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя манекенщица поделилась снимком из ванной. На размещенном кадре она позирует перед камерой в одном полотенце. При этом можно заметить, что знаменитость сделала макияж в стиле smoky eyes, а также выбрала в качестве украшений массивные сияющие серьги и колье.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк стала лицом российского модного бренда Gloria Jeans. Модель снялась в рекламном ролике в белом топе и серых джинсах с высокой посадкой, а также не застегнутой черной куртке-бомбере с серым капюшоном.