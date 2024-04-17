Исследователи объяснили место Китая в новом мировом порядке

Востоковед Виноградов: Китай возглавил процесс строительства нового миропорядка

Китай, несмотря на нестабильную международную обстановку и давление, возглавил процесс строительства нового миропорядка, при этом привнося в его архитектуру собственные представления об идеальном устройстве мира. Об этом РИА Новости заявил глава Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Виноградов.

«Власти Китая чувствуют, что находятся среди тех, кто возглавляет процесс формирования нового мирового порядка. Они создают институты глобального управления, исходя из собственных представлений о том, каким должен быть идеальный мир. Поэтому китайцы поддерживают контакты со всеми, кто к этому готов», — заявил востоковед, отметив, что Москва занимает особое положение среди партнеров Пекина.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу четыре принципа урегулирования конфликта на Украине. «Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов», — заявил он в ходе встречи с немецким политиком.