«Не надо лить масло в огонь». Си Цзиньпин предложил Шольцу принципы урегулирования конфликта на Украине

Си Цзиньпин предложил Шольцу четыре принципа урегулирования конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу четыре принципа урегулирования конфликта на Украине.

В первую очередь, указал китайский лидер, странам следует воздержаться от поиска личной выгоды и сосредоточиться на поддержании мира и стабильности в регионе. Во-вторых, подчеркнул он, необходимо «остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь». В-третьих, продолжил Си, нужно создать условия для восстановления мира на Украине и отказаться от дальнейшего обострения напряженности. В-четвертых, заключил политик, требуется снизить негативное воздействие кризиса на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

Олаф Шольц Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

«Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов», — приводит слова главы КНР Центральная радиотелевизионная станция Китая (CCTV).

Си Цзиньпин отметил, что Пекин готов сотрудничать с Берлином для реализации данной инициативы.

В феврале Китай представил план мирного урегулирования на Украине

24 февраля МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Ключевыми моментами в нем стали возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением Устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

В плане было предложено разрешить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, в том числе создав благоприятные условия для обменов. Обращалось внимание на необходимость безопасности атомных электростанций и снижения рисков ядерного конфликта и применения химического или биологического оружия.

Что касается экономических вопросов урегулирования, то Китай предложил содействовать экспорту зерна в рамках черноморской сделки. Также Пекин призвал прекратить использование мировой экономики в политических целях, восстановить производственные и логистические цепочки, а также содействовать восстановлению Украины после завершения конфликта.

В России мирный план Китая по Украине назвали наиболее четким и разумным

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, КНР предложила наиболее четкий и разумный план по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что план, состоящий из 12 пунктов, опирается в первую очередь на анализ причин происходящего. В частности, он учитывает необходимость устранить первопричины кризиса. Например, в китайском документе говорится, что односторонние санкции Запада являются раздражителем, от которого следует избавиться.

Документ КНР выстроен по логике от общего к частному, там констатируется непорядок в сфере безопасности и в Европе, и в мире, констатируется, что причина этого беспорядка — в невыполнении Устава ООН Сергей Лавров глава МИД России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отмечал, что позиция Китая по урегулированию военного конфликта России и Украины отличается от западной.

«План этот мы внимательно изучили, а марионеточное руководство Киева демонстративно этот план отвергло. Еще отвергло не просто так, не дипломатическим языком, а на таком базарном языке, на котором у нас обычно общаются полуграмотные хулиганы», — говорил он.

Климов указывал, что китайский план существенно отличается от так называемой формулы президента Украины Владимира Зеленского.