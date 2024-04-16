«Не надо лить масло в огонь». Си Цзиньпин предложил Шольцу принципы урегулирования конфликта на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу четыре принципа урегулирования конфликта на Украине.
В первую очередь, указал китайский лидер, странам следует воздержаться от поиска личной выгоды и сосредоточиться на поддержании мира и стабильности в регионе. Во-вторых, подчеркнул он, необходимо «остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь». В-третьих, продолжил Си, нужно создать условия для восстановления мира на Украине и отказаться от дальнейшего обострения напряженности. В-четвертых, заключил политик, требуется снизить негативное воздействие кризиса на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.
«Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов», — приводит слова главы КНР Центральная радиотелевизионная станция Китая (CCTV).
Си Цзиньпин отметил, что Пекин готов сотрудничать с Берлином для реализации данной инициативы.
В феврале Китай представил план мирного урегулирования на Украине
24 февраля МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Ключевыми моментами в нем стали возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением Устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.
В плане было предложено разрешить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, в том числе создав благоприятные условия для обменов. Обращалось внимание на необходимость безопасности атомных электростанций и снижения рисков ядерного конфликта и применения химического или биологического оружия.
Что касается экономических вопросов урегулирования, то Китай предложил содействовать экспорту зерна в рамках черноморской сделки. Также Пекин призвал прекратить использование мировой экономики в политических целях, восстановить производственные и логистические цепочки, а также содействовать восстановлению Украины после завершения конфликта.
В России мирный план Китая по Украине назвали наиболее четким и разумным
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, КНР предложила наиболее четкий и разумный план по урегулированию конфликта на Украине.
Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что план, состоящий из 12 пунктов, опирается в первую очередь на анализ причин происходящего. В частности, он учитывает необходимость устранить первопричины кризиса. Например, в китайском документе говорится, что односторонние санкции Запада являются раздражителем, от которого следует избавиться.
Документ КНР выстроен по логике от общего к частному, там констатируется непорядок в сфере безопасности и в Европе, и в мире, констатируется, что причина этого беспорядка — в невыполнении Устава ООН
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отмечал, что позиция Китая по урегулированию военного конфликта России и Украины отличается от западной.
«План этот мы внимательно изучили, а марионеточное руководство Киева демонстративно этот план отвергло. Еще отвергло не просто так, не дипломатическим языком, а на таком базарном языке, на котором у нас обычно общаются полуграмотные хулиганы», — говорил он.
Климов указывал, что китайский план существенно отличается от так называемой формулы президента Украины Владимира Зеленского.