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09:10, 29 марта 2024Мир

Россия оценила мирный план Китая по Украине. Что именно предложил Пекин?

Глава МИД РФ Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем плана по Украине

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

В феврале прошлого года Китай предложил мирный план по Украине, состоящий из 12 пунктов, и Россия позитивно оценила предложенные в нем инициативы. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД заявил, что добиться равной безопасности для всех участников процесса можно сев за стол переговоров, а не на условиях «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. «На основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, признания реалий на земле и гарантий законных интересов безопасности РФ», — добавил он.

Китай предложил снять с России санкции

По словам Лаврова, китайский план по урегулированию конфликта опирается в первую очередь на анализ причин происходящего. В частности, план КНР учитывал необходимость устранить первопричины кризиса. «В китайском документе говорится, что односторонние санкции, которыми Запад стал пользоваться активно и задолго до украинской ситуации, тоже раздражитель, который необходимо устранить», — рассказал министр.

Документ КНР выстроен по логике от общего к частному, там констатируется непорядок в сфере безопасности и в Европе, и в мире, констатируется, что причина этого беспорядка — в невыполнении Устава ООН

Сергей Лавровглава МИД России

24 февраля МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине, он состоит из 12 пунктов. Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

В плане предложено разрешить гуманитарный кризис, обеспечить защиту гражданских лиц и военнопленных, в том числе создав благоприятные условия для обменов. Обращается внимание на необходимость безопасности атомных электростанций и снижение рисков ядерного конфликта и применения химического или биологического оружия.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Что касается экономических вопросов урегулирования, Китай предложил содействовать экспорту зерна в рамках черноморской сделки. 17 июля Россия объявила о прекращении участия в зерновой сделке.

Также Пекин предлагал прекратить односторонние санкции и использование мировой экономики в политических целях, восстановить производственные и логистические цепочки. Пекин также призвал к содействию по восстановлению Украины после завершения конфликта и заявил, что готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.

Лавров назвал цель России на переговорах

Лавров также озвучил позицию России. Цель Москвы — обеспечить равную безопасность для всех участников процесса. Чтобы этот принцип воплотить в жизнь, нужно начать переговоры, считает министр. Однако «формула мира» Зеленского для урегулирования обстановки не подходит, заключил Лавров. Глава МИД напомнил, что суть ее заключается в уходе России из Крыма, Донбасса и новых регионов, выплате контрибуций, трибунале и ограничении вооружений.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Лавров также высказался о законе, который запрещает Зеленскому вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, Киев не может вести переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин. Лавров сослался на позицию российского президента, который предлагал США убедить Киев отменить декрет о запрете на переговоры, в случае если Вашингтон хочет заключения мира.

При этом, отметил Лавров, на переговорах должны учитываться интересы населения Новороссии и Донбасса. «И не признавать эти реалии не получится», — заключил глава российского МИД.

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      Варвара Кошечкина
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