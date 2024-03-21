Сенатор Климов: позиция Китая по урегулированию украинского конфликта отличается

Позиция Китая по урегулированию военного конфликта России и Украины отличается от западной, утверждает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о роли Пекина в разрешении украинского кризиса.

Китай имеет свой вариант решения конфликта вокруг Украины, у него есть свой план. План этот мы внимательно изучили, а марионеточное руководство Киева демонстративно этот план отвергло. Еще отвергло не просто так, не дипломатическим языком, а на таком базарном языке, на котором у нас обычно общаются полуграмотные хулиганы. Это говорит о том, с кем мы имеем дело на самом деле Андрей Климов российский сенатор

«Кроме того, были еще предложения у наших африканских партнеров, мы также внимательно изучили эти предложения. Но самое главное во всех этих случаях заключается вот в чем: и китайский план, и предложения наших африканских партнеров, и предложения, которые звучат из Ватикана, вполне естественно и обоснованно предполагают участие в переговорном процессе ключевого субъекта, то есть России. Все они отличаются от так называемой формулы [президента Украины Владимира] Зеленского. В этом ключевое отличие вещей, которые имеет смысл серьезно рассматривать от этой шпаргалки Госдепа, которую периодически озвучивает Зеленский», — сказал сенатор.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Он исковеркал его фамилию, говоря, что без Киева никто не может решать судьбу Украины, в том числе китайские дипломаты.

В начале марта спецпредставитель КНР посетил Россию, Украину, Польшу, Бельгию, Францию и Германию. Газета South China Morning Post сообщала, что он оценит возможность Пекина стать посредником в урегулировании конфликта Москвы и Киева.

Как писало Politico, Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине в случае отсутствия на них России. По информации издания, эту же точку зрения высказывал Ли Хуэй. Однако Украина отказывается вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и пытается согласовать мирный план без участия Москвы.