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14:05, 4 апреля 2024Мир

Лавров назвал мирный план Китая по Украине наиболее четким и разумным

Лавров: Китай предложил наиболее четкий и разумный мирный план по Украине
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Максим Шипенков / Reuters

Китай предложил наиболее четкий и разумный мирный план по Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с журналистами, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Наиболее четкий план выдвинул еще в прошлом году Китай. 12 пунктов, собрание, как они сказали, принципов и подходов. Наши китайские друзья сказали, что сначала по всем этим принципам хотели бы достичь согласия всех остальных участников», — сказал дипломат.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, для российской стороны самое принципиальное, что китайский план по урегулированию конфликта исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить, а также выстроен в логике «от общего к частному».

Он также описал заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой в случае выхода на границы февраля 2022 года фразой «мечтать не вредно». Лавров добавил, что после провала переговоров в Стамбуле весной 2022 года вести переговоры с нынешним украинским руководством бессмысленно.

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      Семен Александров
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