Известный критик объяснил отказ слушать песни Пугачевой

Критик Соседов заявил, что принципиально не будет слушать новые песни Пугачевой

Российский музыкальный критик Сергей Соеседов объяснил свое решение принципиально не слушать новых песен эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Ридус».

Эксперту задали вопрос о том, слышал ли он новую композицию исполнительницы «Я плачу».

«Я никаких новых песен ее не слушаю принципиально. И эту тоже не буду слушать из принципа. Этой женщины для меня больше не существует — ни как певицы, ни как человека, ни в каком-то ином качестве. Напишите, что я вообще не знаю, кто это такая», — отреагировал Соседов.

Собеседник издания подчеркнул, что раньше Пугачева выпускала достойные композиции, а ее творчество было интересно и ново, однако артистка не прошла испытание временем: «Но, к сожалению, она пережила свои песни. То есть не песни ее пережили, а она пережила их, как и свой успех, и свою славу».

14 апреля, накануне своего 75-летнего юбилея, певица выпустила песню «Я плачу». Текст и музыку пять лет назад написал композитор Леонид Агутин к собственному 50-летнему юбилею.