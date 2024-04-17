Известный критик объяснил отказ слушать песни Пугачевой
Российский музыкальный критик Сергей Соеседов объяснил свое решение принципиально не слушать новых песен эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Ридус».
Эксперту задали вопрос о том, слышал ли он новую композицию исполнительницы «Я плачу».
«Я никаких новых песен ее не слушаю принципиально. И эту тоже не буду слушать из принципа. Этой женщины для меня больше не существует — ни как певицы, ни как человека, ни в каком-то ином качестве. Напишите, что я вообще не знаю, кто это такая», — отреагировал Соседов.
Собеседник издания подчеркнул, что раньше Пугачева выпускала достойные композиции, а ее творчество было интересно и ново, однако артистка не прошла испытание временем: «Но, к сожалению, она пережила свои песни. То есть не песни ее пережили, а она пережила их, как и свой успех, и свою славу».
14 апреля, накануне своего 75-летнего юбилея, певица выпустила песню «Я плачу». Текст и музыку пять лет назад написал композитор Леонид Агутин к собственному 50-летнему юбилею.