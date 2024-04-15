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01:19, 15 апреля 2024Культура

Пугачева выпустила новую песню накануне своего юбилея

Певица Алла Пугачева выпустила песню «Я плачу» накануне своего 75-летнего юбилея
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила песню о любви «Я плачу» накануне своего 75-летнего юбилея. Трек опубликовали на YouTube-канале певицы.

Текст и музыку пять лет назад написал композитор Леонид Агутин к собственному 50-летнему юбилею. Тогда Примадонна не смогла с ним выступить из-за болезни, пишет Voice.

«Твоя любовь — шипы и розы, моя любовь — и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», — говорится в тексте песни.

Директор Примадонны Елена Чупракова подчеркнула, что трек доступен на всех музыкальных платформах.

15 апреля Пугачевой исполняется 75 лет. Популярность к артистке пришла в 70-х годах после победы в музыкальном конкурсе «Золотой Орфей», где она выступила с песней «Арлекино». После этого исполнительница начала гастролировать по Советскому Союзу и появляться на телевидении.

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      Евгений Силаев
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